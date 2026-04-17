Gülistan Doku'nun Ailesine Tunceli Adliyesi Önünde Saldırı Girişimi

Tunceli’de 2020 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri sürerken, adliye önünde taraflar arasında gerginlik yaşandı.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Tunceli Adliyesi’ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

DOKU AİLESİ ÜYELERİNE SALDIRI GİRİŞİMİ

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinin ardından, şüpheli yakınları ile Gülistan Doku’nun ailesi arasında gerginlik çıktı. Olay üzerine güvenlik güçleri adliye çevresinde önlem aldı.

Gerginliğe karışan ve şüphelilerden Savaş Gültürk’ün yakınları olduğu öğrenilen kişiler, polis ekipleri eşliğinde adliye çevresinden uzaklaştırıldı.

Doku’nun yakınlarından biri yaşananlara tepki göstererek, "Canımızı aldılar. 6 senedir sabrediyoruz. Gene geldiler bize saldırdılar" ifadelerini kullandı.

'BAŞKA BİRİNİ KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, yaşananlara ilişkin, "Bize baktı 'siz kimsiniz! bizim sayımız çok' dedi. Sayın savcımızdan Tuncay Sonel'in yakalanmasını ve bu olayın çözülmesini istiyoruz. Biz bir kızımızı kaybettik. Ailemizden başka birini kaybetmeye tahammülümüz yok. Savaş'ın kardeşi tenhada kız kardeşimi yakalayıp 'Sen beni tanıyor musun?' dedi. Bu cüret nereden geliyor? Biz 7 yıldır adalet arıyoruz. Adliyenin önünde bize saldırıyorlar. Buna bir çözüm bulunmalı." dedi.

Kaynak: DHA-ANKA

Resmi Gazete Yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Büyükelçi Atadı; 3 Büyükelçiyi Merkeze Çekti Büyükelçiliklere Atamalar ve Merkeze Çekilmeler
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Avustralya Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Getirildi Avustralya Vatandaşlarına Vize Muafiyeti
Resmi Gazete Yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Büyükelçi Atadı; 3 Büyükelçiyi Merkeze Çekti Büyükelçiliklere Atamalar ve Merkeze Çekilmeler
Gülistan Doku'nun Ailesine Tunceli Adliyesi Önünde Saldırı Girişimi Sanık Yakınlarından Doku Ailesine Saldırı Girişimi
Avustralya Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Getirildi Avustralya Vatandaşlarına Vize Muafiyeti
11 Yaşında 8 Fidan... Türkiye Okul Baskınında Ölen Yavrularını Uğurladı Türkiye Okul Baskınında Ölen Yavrularını Uğurladı
Okullarda Kırmızı Alarm: Her Kapıda En Az 2 Polis Okullarda Kırmızı Alarm: Her Kapıda En Az 2 Polis