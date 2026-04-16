Bolu Belediyesine 'Rüşvet' Operasyonunda Yeni Gözaltılar

Bolu’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aramaların yapıldığı Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin Başkanı Mustafa Altındal ile 2 personeli gözaltına alındı. 3 şüphelinin rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheliler, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu Belediyesine 'Rüşvet' Operasyonunda Yeni Gözaltılar
Bolu’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aramaların yapıldığı Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin Başkanı Mustafa Altındal ile 2 personeli gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin belediyeye yönelik soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan 3 isim, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

