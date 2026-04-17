Şarkıcı Rıza Tamer Hayatını Kaybetti: Popstar ile Hayatımıza Girmişti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

2000'li yılların başında Türkiye'nin en çok izlenen müzik yarışmalarından biri olan Popstar'a katılan Rıza Tamer, dün akşam saatlerine menajerinin Bodrum Konacık Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı.

ACI HABERİ BASIN DANIŞMANI DUYURDU

Uykusunda tıkanan Tamer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Beynine oksijen gitmediği tespit edilen Tamer, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şarkıcının basın danışmanı "10 dakika önce vefat haberini aldım, şoktayım" dedi.

'ÜÇ YIL SOKAKLARDA YAŞADIM'

Öte yandan yaşamını yitiren Rıza Tamer, daha önce yaptığı bir açıklamada boşandıktan sonra üç yıl boyunca sokaklarda yaşadığını, gecelerini betonlarda ve camilerde geçirdiğini söylemişti. Tamer, "Halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman bir borcum var. Rabbim, onlara olan borcumu ödemeyi nasip etsin" şeklinde konuşmuştu.

RIZA TAMER KİMDİR?

Müzikseverlerin yakından tanıdığı Rıza Tamer, ilk kez Popstar Türkiye'nin ikinci sezonunda gösterdiği performansla adını duyurdu. Yarışma süresince sergilediği sahne enerjisi ve güçlü sesiyle dikkat çeken sanatçı, finalde üçüncülük elde ederek geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Aslen Kahramanmaraş doğumlu olan Tamer, müzik kariyerini geliştirmek amacıyla İstanbul'a taşındı.

Popstar deneyiminin ardından, müzik çalışmalarına devam eden Rıza Tamer, bir single çalışması yapsa da bu proje beklenen çıkışı getirmedi. Ancak canlı performansları, sahne etkinlikleri ve özel organizasyonlardaki çalışmalarıyla adını unutturmayan sanatçı, müzik sektöründe aktif olmayı sürdürdü.

Son olarak, "Benden Sonra" isimli duygusal parçasıyla yeniden gündeme gelen Rıza Tamer, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü. Şarkının sözleri ve yorumuyla dikkat çeken sanatçı, bu çıkışıyla özellikle genç dinleyici kitlesinin ilgisini yeniden çekmeyi başardı.

Kaynak: Hürriyet