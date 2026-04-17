Gülistan Doku Dosyasında Bir İlk: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin yıllardır konuştuğu Gülistan Doku dosyasında, yargı ve idari mekanizmalar en üst perdeden harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen büyük operasyonda oğlu Mustafa Türkay Sonel'in gözaltına alınmasının ardından, eski Vali Tuncay Sonel hakkındaki suçlamalar resmi bir boyuta taşındı.

BAKANLIKTAN SORUŞTURMA TALİMATI

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Çiftçi, Sonel hakkındaki "soruşturmaya müdahale" ve "delilleri gizleme" iddiaları üzerine bizzat soruşturma talimatı verdi.

Mülkiye müfettişleri, SIM kartın aileden alınarak içeriğinin silindiği iddiaları başta olmak üzere, valilik makamının o dönemki tüm tasarruflarını inceleme altına aldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

İdari soruşturmanın yanı sıra yargı kanadında da kritik bir hamle geldi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tuncay Sonel hakkında işlem yapılması talebiyle dosyayı, bölge adliye mahkemesinin bulunduğu Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti.

13 Haziran 2017 ile 09 Haziran 2020 tarihleri arasında Tunceli Valisi olarak görev yapan Sonel daha Ordu Valisi olarak atandı. Sonel, Ağustos 2023'ten beri mülkiye başmüfettişi olarak görev yapıyor.

HAKKINDAKİ İDDİALAR

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan, eski polis Gökhan Ertok savcılıkta verdiği ifadede, Gülistan Doku’ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini söylemişti. Tuncay Sonel’in Gülistan Doku'nun WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini de kaydetmişti.

Şüpheli sıfatıyla dosyaya giren ve operasyonla gözaltına alınan Gökhan Ertok’un HTS kayıtları ve banka dokümanları üzerinde yapılan incelemede, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve yine gözaltında bulunan eski koruma Şükrü Eroğlu ile görüşme trafiği ve birden fazla para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Savcılık, şüphelinin Gülistan Doku’nun sosyal medya hesabına ‘şifremi unuttum’ yöntemiyle tek kullanımlık şifre alarak giriş yaptığını belirledi. Ulusal Kriminal Dairesi uzmanlarının incelemesi sonucu, Ertok’un hesaba girerek sosyal medyadaki arkadaş listesinden 2 kişiyi sildiği tespit edildi. Şüphelinin, ayrıca yaklaşık 3 saat boyunca kullandığı belirlendi.

Ertok, ilk sorgusunda Gülistan Doku’nun sosyal medya hesabına girdiğini kabul etti.

OĞLU VE YAKIN KORUMASI GÖZALTINDA

İddialarla ilgili Gökhan Ertok tutuklanırken Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

7 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltındaki 13 şüpheliden 7'si bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilenler arasında soruşturmanın odağındaki isim olan Zeinal Abakarov, annesi Cemile Y. ve ihraç edilen eski polis olan üvey babası Engin Y. yer alıyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA