Gülistan Doku Soruşturmasında Adliye Önü Karıştı: Doku'nun Yakınlarından Şüphelilere 'Tuncay Sonel Gelsin Kurtarsın' Tepkisi

Gülistan Doku soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Uğurcan Açıkgöz, Gülistan Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş’ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan ve Ferhat Güven sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

'TUNCAY SONEL GELSİN SENİ KURTARSIN'

Doku ailesi şüphelilere tepki gösterdi. Doku ailesi fertlerinden birisi adliye getirilen sanıklara "Tuncay Sonel gelsin seni kurtarsın" diyerek seslenirken, adliye önünde ortalık gerildi.

ANNE DOKU FENALAŞTI

Gülistan’ın fenalaşan annesi Bedriye Doku, ambulansla hastaneye götürüldü.

2 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL

Dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Ertok, ‘Delilleri yok etme’ suçundan, daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku’ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönemde İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı ise ‘Kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Munzur Üniversitesi’nden kameralardan sorumlu olan Savaş Gültürk ve Süleyman Önal ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

DÖNEMİN VALİSİNİN OĞLUNUN İŞEMLERİ DEVAM EDİYOR

Şüphelilerden dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönem Vali Sonel’in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA