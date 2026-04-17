MİT’ten 'Siber Bayi' Şebekesine Darbe: Kamu Verilerini Pazarlayan Çete Çökertildi

MİT koordinesinde yürütülen operasyonla, devletin bilişim sistemlerine sızıp vatandaşların verilerini 'bayilik sistemiyle' satan organize suç örgütü deşifre edildi. 9 ilde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, aralarında örgütün beyni olan ve gizlenmek için kod adı kullanan şüphelinin de bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordinesinde, Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma, ve MASAK’ın ortaklaşa yürüttüğü titiz çalışma sonucunda, kamu kurumlarını ve kişisel verileri hedef alan dev bir siber suç yapılanması çökertildi.

KAMU HESAPLARINA SIZDILAR

Kamu kurumlarında görevli personelin bilgisayarlarına zararlı yazılımlarla sızan şüphelilerin, bu sayede sistemlere yetkisiz erişim sağladığı belirlendi. Ele geçirilen bu yetkili hesaplar üzerinden vatandaşların en mahrem bilgilerine ulaşan şebekenin, topladığı verileri ticari bir meta gibi pazarladığı saptandı.

VERİLERİ 'BAYİLİK' VEREREK SATMIŞLAR

Operasyonun en dikkat çeken detayı ise şebekenin kurduğu ticaret ağı oldu. Ele geçirilen kişisel verilerin, çok katmanlı bir yapı üzerinden "bayilik sistemi" ile üçüncü şahıslara devredildiği tespit edildi. Bu verilerin sadece dolandırıcılık şebekelerine değil, aynı zamanda terör örgütlerine de servis edildiği anlaşıldı.

KOD İSİMLİ 'BEYİN' MARDİN’DE YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Ankara merkezli İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Manisa, Mardin, Batman, Çanakkale ve Hakkari'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün tüm teknik altyapısını kuran ve gizlenmek için kod adı kullanan şebeke lideri ise Mardin’de kıskıvrak yakalandı.

KRİPTO CÜZDANLAR VE SUNUCULAR MERCEK ALTINDA

Baskınlarda yurt içi ve yurt dışı bağlantılı çok sayıda sunucu ile veri depolama sistemine el konuldu. Ayrıca, suçtan elde edilen gelirlerin izini süren ekipler, şebekeye ait çok sayıda kripto varlık cüzdanını ve dijital finans unsurlarını incelemeye aldı.

Kaynak: AA-DHA

