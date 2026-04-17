Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bedelli Askerlik Ücreti Değişti

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni ekonomi düzenlemesiyle birlikte bedelli askerlik ücreti 417 bin liraya çıkarıldı. Söz konusu düzenleme, farklı alanlarda birçok mali ve sosyal değişikliği de beraberinde getirdi. İşte detaylar...

EKONOMİ DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Ekonomiye ilişkin kapsamlı düzenlemeleri içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme; engelli vatandaşlardan depremzedelere, bireysel emeklilik sisteminden vergi uygulamalarına kadar çeşitli başlıklarda yeni hükümler içeriyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMINDA YENİ KAPSAM

Yapılan değişiklikle, ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan vatandaşların ÖTV'siz araç alabilmesinin önü açıldı. Ayrıca, ortopedik engeli nedeniyle ehliyet alamayan bireylerin 10 yılda bir kez ÖTV muafiyetli araç satın alabileceği düzenlendi.

DEPREMZEDELERE KONUT VE İŞ YERİ İNDİRİMİ

Yeni düzenleme kapsamında depremzedelere yönelik peşin ödemelerde indirim imkânı getirildi. Buna göre ilk konut alımında yüzde 74, ilk iş yeri alımında ise yüzde 48 oranında indirim uygulanacak.

BAHİS REKLAMI GİDERLERİNDE VERGİ DÜZENLEMESİ

Kanunla birlikte bahis reklamı harcamalarının vergi matrahından düşülmesi uygulaması kaldırıldı. Bu kapsamda söz konusu giderler, kurumlar vergisi ve gelir vergisi hesaplamalarında indirim konusu yapılamayacak.

BES KATKILARINDA PRİM MUAFİYETİ

Düzenleme kapsamında, işverenlerin çalışanlar adına yaptığı bireysel emeklilik sistemi (BES) ödemelerinin belirli bir kısmı sosyal güvenlik priminden muaf tutulacak şekilde yeniden düzenlendi.

Kaynak: AA

