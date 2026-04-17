Gülistan Doku Dosyasında Düğüm Çözülüyor: Kritik İsimler Adliyede

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili 6 yıldır süren sis perdesini aralamak için başlatılan operasyonda adli süreç hızlandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan 7 kritik isim sabah saatlerinde Tunceli Adliyesi’ne getirildi.

BAŞ ŞÜPHELİ VE AİLESİ HAKİM KARŞISINDA

Adliyeye sevk edilenler arasında soruşturmanın odağındaki isim olan Zeinal Abakarov, annesi Cemile Y. ve ihraç edilen eski polis olan üvey babası Engin Y. yer alıyor. Ayrıca Uğurcan A., Celal A., Nurşen A. ve Ferhat Hanedan G. de savcılığa ifade vermek üzere adliyeye giriş yaptı.

GÖZLER VALİNİN OĞLU VE KORUMA POLİSİNDE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ancak henüz adliyeye sevk edilmeyen iki önemli isim daha bulunuyor. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile koruma polisi Şükrü E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Doku'nun kaybolmasına ilişkin 13 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok ile eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA