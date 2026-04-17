Gülistan Doku Dosyasında Düğüm Çözülüyor: Kritik İsimler Adliyede

Tunceli'de 2020 yılından bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında kritik bir eşiğe gelindi. Gözaltındaki 13 şüpheliden, aralarında baş şüpheli Zeinal Abakarov'un da bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili 6 yıldır süren sis perdesini aralamak için başlatılan operasyonda adli süreç hızlandı. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan 7 kritik isim sabah saatlerinde Tunceli Adliyesi’ne getirildi.

BAŞ ŞÜPHELİ VE AİLESİ HAKİM KARŞISINDA

Adliyeye sevk edilenler arasında soruşturmanın odağındaki isim olan Zeinal Abakarov, annesi Cemile Y. ve ihraç edilen eski polis olan üvey babası Engin Y. yer alıyor. Ayrıca Uğurcan A., Celal A., Nurşen A. ve Ferhat Hanedan G. de savcılığa ifade vermek üzere adliyeye giriş yaptı.

GÖZLER VALİNİN OĞLU VE KORUMA POLİSİNDE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ancak henüz adliyeye sevk edilmeyen iki önemli isim daha bulunuyor. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile koruma polisi Şükrü E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Doku'nun kaybolmasına ilişkin 13 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok ile eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gülistan Doku Soruşturmasında Adliye Önü Karıştı: Doku'nun Yakınlarından Şüphelilere 'Tuncay Sonel Gelsin Kurtarsın' TepkisiGülistan Doku Soruşturmasında Adliye Önü Karıştı: Doku'nun Yakınlarından Şüphelilere 'Tuncay Sonel Gelsin Kurtarsın' TepkisiGüncel

Gülistan Dosyasında Flaş Gelişme: 'Kasten Öldürme' Suçlamasıyla TutuklandıGülistan Dosyasında Flaş Gelişme: 'Kasten Öldürme' Suçlamasıyla TutuklandıGüncel

Kaynak: AA

Türkiye’yi Sarsan Benzerlik: İki Kanlı Saldırıda Ortak Tehlikeli Profil Türkiye’yi Sarsan Benzerlik: İki Kanlı Saldırıda Ortak Tehlikeli Profil
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Adana’da Geri Dönüşüm Tesisinde Büyük Yangın: TOMA’lar Devrede Geri Dönüşüm Tesisinde Büyük Yangın, TOMA’lar Devrede
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Gülistan Doku'nun Ailesine Tunceli Adliyesi Önünde Saldırı Girişimi Sanık Yakınlarından Doku Ailesine Saldırı Girişimi
Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör Yere Düştü' Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör
Resmi Gazete Yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Büyükelçi Atadı; 3 Büyükelçiyi Merkeze Çekti Büyükelçiliklere Atamalar ve Merkeze Çekilmeler
Gülistan Doku Dosyasında Bir İlk: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bedelli Askerlik Ücreti Değişti Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bedelli Askerlik Ücreti Değişti