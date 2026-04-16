Gülistan Dosyasında Flaş Gelişme: 'Kasten Öldürme' Suçlamasıyla Tutuklandı
6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında çok kritik bir eşik aşıldı. Gülistan'ın kaybolmasından 13 gün sonra SIM kartını takıp sosyal medya hesabına girdiği belirlenen ihraç polis memuru Gökhan Ertok, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Gülistan Doku'ya son temas eden kişi olduğu belirtilen Erdoğan Elaldı da ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye getirilen 4 şüpheliden eski polis memuru Gökhan Ertok, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
SIM KARTA MÜDAHALE EDEN İHRAÇ POLİS TUTUKLANDI
Gülistan Doku soruşturmasında 13 Nisan’da gözaltına alınan eski polis Gökhan Ertok tutuklandı. Ertok'un, Doku'nun ailesi tarafından dönemin Tunceli Valisi Sonel'e teslim edilen SIM kartına erişim sağlayarak verileri sildiği; Doku'nun sosyal medya hesaplarında şüpheli işlemler yaptığı tespit edilmişti.
Ertok, buradaki sorgusunun ardından tutuklandı.
'KASTAN ÖLDÜRME' SUÇLAMASI
Gülistan Doku soruşturmasında, Antalya’da gözaltına alınan olay zamanı da İl Özel İdaresi’nde görevli olan Erdoğan Elaldı, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Gülistan Doku'ya son temas eden kişi olduğu belirtilen Elaldı ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.
DİĞER ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Soruşturmada gözaltına alınan diğer şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.
GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA SİL BAŞTAN
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu. Genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturmada şüpheler cinayet ihtimaline yönelirken, 13 Nisan'da yapılan operasyonda dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de arasında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: DHA-ANKA