Gülistan Dosyasında Flaş Gelişme: 'Kasten Öldürme' Suçlamasıyla Tutuklandı

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Ankara’da gözaltına alınan ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye getirilen 4 şüpheliden eski polis memuru Gökhan Ertok, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

SIM KARTA MÜDAHALE EDEN İHRAÇ POLİS TUTUKLANDI

Gülistan Doku soruşturmasında 13 Nisan’da gözaltına alınan eski polis Gökhan Ertok tutuklandı. Ertok'un, Doku'nun ailesi tarafından dönemin Tunceli Valisi Sonel'e teslim edilen SIM kartına erişim sağlayarak verileri sildiği; Doku'nun sosyal medya hesaplarında şüpheli işlemler yaptığı tespit edilmişti.

Ertok, buradaki sorgusunun ardından tutuklandı.

'KASTAN ÖLDÜRME' SUÇLAMASI

Gülistan Doku soruşturmasında, Antalya’da gözaltına alınan olay zamanı da İl Özel İdaresi’nde görevli olan Erdoğan Elaldı, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Gülistan Doku'ya son temas eden kişi olduğu belirtilen Elaldı ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

DİĞER ŞÜPHELİLERİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soruşturmada gözaltına alınan diğer şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA SİL BAŞTAN

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu. Genç kızın kaybolmasına ilişkin soruşturmada şüpheler cinayet ihtimaline yönelirken, 13 Nisan'da yapılan operasyonda dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de arasında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: DHA-ANKA