Adana’da Geri Dönüşüm Tesisinde Büyük Yangın: TOMA’lar Devrede

Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Zaman zaman patlama seslerinin yükseldiği bölgede, alevleri dizginlemek için emniyete ait TOMA araçları da seferber edildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde sabah saatlerinde bir geri dönüşüm tesisinde yükselen dumanlar şehri alarma geçirdi. Sarıhamzalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren plastik ve atık geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

PATLAMA SESLERİ

Yangının büyümesiyle birlikte tesis içerisinden gelen şiddetli patlama sesleri çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, gökyüzü siyah duman bulutlarıyla kaplandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

TOMA'LAR DEVREDE

Yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla ekipler yoğun bir çaba sarf ediyor. İtfaiye erlerinin karadan yürüttüğü çalışmalara, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da su sıkarak destek veriyor. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları güvenli bir mesafeye uzaklaştırdı.

Kaynak: AA

