Endonezya’da Facia: Düşen Helikopterden Sağ Çıkan Olmadı

Endonezya'nın Batı Kalimantan eyaletinde perşembe günü kaybolan Airbus H130 tipi helikopterden acı haber geldi. Matthew Air Nusantara şirketine ait olduğu belirtilen hava aracı, Melawi bölgesinden havalandıktan sadece 5 dakika sonra radardan kayboldu.

ORMANLIK ALANA DÜŞTÜ

Arama kurtarma ekipleri, helikopterin enkazını Sekadau bölgesindeki ulaşımı oldukça güç, sarp ve sık ağaçlarla kaplı bir tepelik alanda buldu. Düşük görüş mesafesi ve zorlu arazi koşulları nedeniyle perşembe akşamı durdurulan tahliye çalışmaları, cuma sabahı günün ilk ışıklarıyla tamamlandı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Helikopterde bulunan 2 mürettebat ve 6 yolcunun tamamının yaşamını yitirdiği açıklandı. Endonezya Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (NTSC), kazayla ilgili resmi soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre bölgedeki olumsuz hava koşullarının ve düşük görüşün kazaya davetiye çıkarmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA