Endonezya’da Facia: Düşen Helikopterden Sağ Çıkan Olmadı

Endonezya'nın Batı Kalimantan eyaletinde bir helikopter ormanlık alana düştü. İrtibat kesildikten saatler sonra ulaşılan enkazda, aralarında mürettebatın da bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Endonezya'nın Batı Kalimantan eyaletinde perşembe günü kaybolan Airbus H130 tipi helikopterden acı haber geldi. Matthew Air Nusantara şirketine ait olduğu belirtilen hava aracı, Melawi bölgesinden havalandıktan sadece 5 dakika sonra radardan kayboldu.

ORMANLIK ALANA DÜŞTÜ

Arama kurtarma ekipleri, helikopterin enkazını Sekadau bölgesindeki ulaşımı oldukça güç, sarp ve sık ağaçlarla kaplı bir tepelik alanda buldu. Düşük görüş mesafesi ve zorlu arazi koşulları nedeniyle perşembe akşamı durdurulan tahliye çalışmaları, cuma sabahı günün ilk ışıklarıyla tamamlandı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Helikopterde bulunan 2 mürettebat ve 6 yolcunun tamamının yaşamını yitirdiği açıklandı. Endonezya Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (NTSC), kazayla ilgili resmi soruşturma başlattı. İlk belirlemelere göre bölgedeki olumsuz hava koşullarının ve düşük görüşün kazaya davetiye çıkarmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA

Donald Trump Duyurdu: İsrail ve Lübnan Arasında 10 Günlük Ateşkes İsrail ve Lübnan Arasında 10 Günlük Ateşkes
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Trump Yeni Görüşme İçin Tarih Verdi: İran Nükleer Silaha Sahip Olmamayı Kabul Etti 'İran Nükleer Silaha Sahip Olmamayı Kabul Etti'
Gülistan Doku'nun Ailesine Tunceli Adliyesi Önünde Saldırı Girişimi Sanık Yakınlarından Doku Ailesine Saldırı Girişimi
Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör Yere Düştü' Kahramanmaraş'taki Saldırganı Teşhis Eden Rehber Öğretmenin İfadesi Ortaya Çıktı: 'Üzerinden Şarjör
Resmi Gazete Yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Büyükelçi Atadı; 3 Büyükelçiyi Merkeze Çekti Büyükelçiliklere Atamalar ve Merkeze Çekilmeler
Gülistan Doku Dosyasında Bir İlk: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Hakkında Soruşturma
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bedelli Askerlik Ücreti Değişti Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bedelli Askerlik Ücreti Değişti