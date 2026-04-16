Trump Yeni Görüşme İçin Tarih Verdi: İran Nükleer Silaha Sahip Olmamayı Kabul Etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda büyük ilerleme kaydettiklerini ve bir sonraki görüşmenin hafta sonu gerçekleşebileceğini belirtti. Trump, anlaşma olmaması hâlinde çatışmaların tekrardan başlayacağını belirtirken, "İran, nükleer silah sahibi olmamayı çok kesin bir şekilde kabul etti. Ayrıca yer altındaki nükleer maddeleri de bize teslim etmeyi kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda büyük ilerleme kaydettiklerini ve bir sonraki görüşmenin hafta sonu gerçekleşebileceğini belirtti. Trump, anlaşma olmaması hâlinde çatışmaların tekrardan başlayacağını ifade etti.

'NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMAMAYI KABUL ETTİLER'

ABD Başkanı ayrıca, İran'ın nükleer silaha sahip olmamayı ve elindeki nükleer materyali vermeyi kabul ettiğini belirtti.

Trump, "Nükleer tozu vermeyi kabul ettiler. B-2 bombardıman uçaklarıyla yaptığımız saldırı sonucu yerin altında kalan nükleer toz. İran'la pek çok anlaşmamız var. Bu bence olumlu olacak." dedi.

İran'a nükleer konusunda 20 yıllık bir sınır koymadıklarını belirten ABD Başkanı, "Nükleer silaha sahip olmayacaklar." dedi.

İran'ın bir anlaşma yapmak istediğini dile getiren Trump, "2 ay önce razı olmadıkları şeyler konusunda bugün istekliler." ifadesini kullanırken, İran'la anlaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

