İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attı

ABD savaş gemilerinin aylar sonra ilk kez Hürmüz Boğazı'ndan "koordinasyonsuz" geçiş yapması, bölgede savaş çanlarını yeniden çaldırdı. Pakistan aracılığıyla Washington’a ültimatom veren Tahran, "Gemi durmazsa 30 dakika içinde vurulacak ve müzakereler bitecek" restini çekti. Tehdidin ardından ABD gemisinin rotasını değiştirerek geri döndüğü bildirildi.

Küresel enerji ticaretinin kalbi Hürmüz Boğazı, savaşın başladığı 28 Şubat’tan bu yana en sıcak temasın eşiğinden döndü. ABD donanmasına ait gemilerin aylar sonra ilk kez boğazdan geçiş teşebbüsü, İran’ın füzelerini ateşleme noktasına getirdi.

PAKİSTAN ÜZERİNDEN ACİL 'VUR' EMRİ

Axios’un Amerikan gemilerinin boğaza girdiğini duyurmasının ardından Tahran, İslamabad’daki barış görüşmelerini yürüten heyeti aracılığıyla Washington’a sert bir ültimatom gönderdi. Pakistanlı arabulucular vasıtasıyla iletilen mesajda, "Eğer geminin hareketi devam ederse 30 dakika içinde hedef alınacak ve bu durum tüm müzakerelere kalıcı zarar verecektir" denildi.

ABD GEMİSİ ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

İran basınından alınan son dakika bilgilerine göre, bu sert uyarının ardından Hürmüz Boğazı’na yönelen ABD gemisi hareketini durdurdu ve geri dönüş rotasına geçti.

TRUMP’IN 'HÜRMÜZ' MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Hürmüz çok yakında otomatik olarak açılacak" açıklamasından hemen sonra yaşanan bu olay, bölgedeki dengelerin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi. İran’ın "koordinasyon" şartını delmeye çalışan ABD hamlesi, Tahran’ın askeri kararlılığıyla sonuçsuz kalırken, gözler şimdi İslamabad’daki masada bu krizin nasıl yankılanacağına çevrildi.

