Barış Masasında Karşılıklı Restler: İran 'Anlaştık' Dedi, Beyaz Saray Yalanladı

Orta Doğu’da kalıcı ateşkes için gözlerin çevrildiği İslamabad’da diplomasi trafiği krizle başladı. İranlı yetkililerin "ABD dondurulmuş varlıklarımızı serbest bırakmayı kabul etti" açıklamasına Beyaz Saray’dan, "Haberler doğru değil" ifadeleriyle jet yalanlama geldi

ABD ve İran arasındaki 40 günlük savaşı sonlandırması beklenen müzakere süreci, taraflardan gelen birbirine zıt açıklamalarla kaosa sürüklendi. Müzakerelerin başlaması için şart koşulan "dondurulmuş varlıklar" konusu, masadaki en büyük kriz başlığı haline geldi.

İRAN'DAN 'ÖN ŞART KABUL EDİLDİ' İDDİASI

Pakistan’a ulaşan İran heyeti, müzakere masasına oturmak için yurt dışındaki bankalarda tutulan milyar dolarlık enerji gelirlerinin serbest bırakılmasını "olmazsa olmaz" şart olarak sundu. İranlı üst düzey yetkililer, Washington’un bu resti kabul ettiğini ve teknik adımların atılacağını iddia ederek, bu hamleyi diplomatik bir zafer olarak duyurdu.

BEYAZ SARAY: DOĞRU DEĞİL

Beyaz Saray’dan yapılan resmi açıklamada, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı net bir dille ifade edildi. ABD yönetiminin, Hürmüz Boğazı tamamen açılmadan ve 10 maddelik barış planında somut ilerleme sağlanmadan bu yönde bir taviz vermeyeceği belirtiliyor.

HÜRMÜZ DÜĞÜMÜ

Washington’ın yalanlaması, İslamabad’daki müzakerelerin geleceğini tehlikeye attı. Müzakerelerin kaderi şimdi şu iki kritik başlığa kilitlenmiş durumda:

  • İran’ın Resti: Varlıklar serbest kalmadan resmi müzakere kararı alınmayacak.
  • Trump’ın Şartı: Yardımların veya fonların önünün açılması için Hürmüz Boğazı’nın derhal ve tamamen ticarete açılması.

