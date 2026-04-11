Müzakereler Devam Ederken Trump’tan İran’a 'Hürmüz' Ültimatomu: 'Ya Anlaşma Ya Operasyon!'

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ve İran heyetleri arasında başlayan resmi görüşmeler devam ederken bir kez daha Tahran'a gözdağı verdi.

'HÜRMÜZ YAKINDA AÇILACAK'

İran’ın en büyük kozu olan Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş engeline değinen Trump, boğazın "çok uzak olmayan bir gelecekte" yeniden ticarete açılacağını savundu. Trump, boğazın İran'ın yardımı olsa da olmasa da açılacağını belirterek "İnsanlar artık Hürmüz’ün alternatifleri olduğunu gördü. Boğaz otomatik olarak açılacak" dedi.

'ELİMİZDE DAHA FAZLA PETROL VAR'

Dünyanın en büyük petrol tankerlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yol aldığını belirten Trump, "Elimizde en büyük iki petrol ekonomisinin toplamından daha fazla petrol var" ifadelerini kullanarak, Hürmüz'deki kriz nedeniyle sevkiyat sorunu yaşayan ülkeleri ABD'den petrol ve gaz almaya davet etti.

'ANLAŞMA OLMAZSA HAREKETE GEÇERİZ'

Müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda ABD’nin geri adım atmayacağını vurgulayan Trump, İran’ın enerji altyapısına ve stratejik noktalarına yönelik operasyonların yeniden başlatılacağı uyarısını yineledi.

İran'ın müzakerelerde "iyi niyetle" hareket edip etmediği sorusuna, "Bunu kısa bir süre sonra cevaplayacağım" sözleriyle cevap verdi, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasının iki haftalık ateşkesin devamı için ana şart olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA