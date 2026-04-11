CHP'de Üst Düzey İstifa: CHP'li Başkan Görevi Bıraktı

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer görevinden istifa etti. Kongrede güven tazeleyen Özer’in istifasının ardında, Alevilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan parti içi soruşturma ve genel merkezin görevden alma kararı olduğu iddia ediliyor.

CHP'de Üst Düzey İstifa: CHP'li Başkan Görevi Bıraktı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri örgütünde sular durulmuyor. 19 Ekim 2025’teki kongreden zaferle çıkarak yeniden başkanlık koltuğuna oturan Ümit Özer istifa etti.

'GÖREVDEN ALMA KARARI VERİLDİ'

Parti kurmayları, Ümit Özer’in daha önce Alevilere yönelik sarf ettiği iddia edilen sözler nedeniyle parti içinde inceleme başlatıldığını ve genel merkezin "görevden alma" yönünde görüş birliğine vardığını belirtti. Özer’in, bu kararın tebliğ edilmesi üzerine istifasını sunduğu öne sürülüyor.

KARAR PAZARTESİ GÜNÜ MYK’DA

Ümit Özer’in istifa dilekçesinin, 13 Nisan Pazartesi günü Ankara’da gerçekleştirilecek olan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında masaya yatırılması bekleniyor.

KAYSERİ’NİN İLK KADIN İL BAŞKANIYDI

1972 doğumlu Jeoloji Mühendisi Ümit Özer, CHP Kayseri tarihindeki ilk kadın il başkanı olma unvanını taşıyordu. Kadın Kolları Başkanlığı ve iki dönem il başkanlığı görevlerinin ardından milletvekili adayı da olan Özer, 39. Olağan Kurultay sürecinde delegeden yeniden yetki almıştı.

Kaynak: BirGün

