İran İstanbul Masasına Karşı mı? Türk Yetkililer Perde Arkasını tv100’e Anlattı

İran'ın yalnızca ABD ile ve sınırlı başlıklarla görüşmek istemesi, İstanbul'da kurulması planlanan müzakere masasını askıya aldı. tv100'e konuşan Türk Yetkililer, son durumu paylaştı.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilimde diplomasi trafiği sürerken, görüşmelerin İstanbul’da yapılabileceğine yönelik iddialar kulisleri hareketlendirmişti. Ancak üst düzey Türk yetkililerden tv100’e yapılan özel açıklamalar, İstanbul seçeneğinin şu aşamada belirsizliğe girdiğini ortaya koydu. tv100 muhabiri Sertaç Murat Koç’un, Ahmet Yeşiltepe ile Gündem Özel programında aktardığı bilgilere göre planlanan İstanbul toplantısında nükleer dosyanın yanı sıra İran’ın füze programı ve desteklediği grupların da ele alınması öngörülüyordu. Bu toplantıya bölge ülkelerinin de katılımı gündemdeydi.

İRAN ARABULUCU İSTEMİYOR

Ancak İran’ın bu çerçeveye itiraz ettiği belirtildi. Üst düzey Türk kaynaklara göre İran, yalnızca nükleer dosyanın masaya yatırılmasını ve görüşmelerin sadece ABD ile yapılmasını istiyor. Bu yaklaşımın, şimdiye kadar ABD tarafından kabul edilmediği ifade edildi. Türk yetkililer, İran’ın "Toplantı Umman’a taşınsın" şeklinde bir talep iletmediğini, bunun yerine baştan sona farklı bir toplantı formatı önerdiğini vurguladı. Açıklamada, "ABD’nin İran’a ne yanıt vereceği bekleniyor" denildi.

