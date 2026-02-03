Umman Denizi'nde Tehlikeli Tırmanış! ABD, İran İHA’sını Düşürdü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD ordusu, Umman Denizi’nde İran’a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Reuters’ın aktardığına göre, İran’a ait İHA’nın bir ABD uçak gemisine yaklaşması üzerine müdahalede bulunuldu. ABD basını, Shahed-139 tipi insansız hava aracının, Abraham Lincoln uçak gemisine doğru ilerlediği sırada F-35 tipi savaş uçağı tarafından vurulduğunu bildirdi.

CENTCOM'DAN AÇIKLAMA

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, yaptığı açıklamada, "Abraham Lincoln’den havalanan bir F-35C savaş uçağı, kendini savunmak ve gemi ile personelin güvenliğini sağlamak amacıyla İran’a ait İHA’yı düşürdü" ifadelerini kullandı. İran’dan olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

