Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü

Aydın’ın Didim ilçesinde 2 kişi, silahla vurularak öldürülmüş halde yol kenarında bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın’ın Didim ilçesinde biri kadın iki kişi, silahla vurularak öldürülmüş halde yol kenarında bulundu. Olay, Hisar Mahallesi Fener Caddesi’nde önceki gece meydana geldi. Çevredeki vatandaşların bir otomobilden silah sesleri geldiğini ihbar etmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, cadde üzerinde Gülseher Göksan (43) ile Turan Emre Arıkan’ın (23) cansız bedenlerini buldu.

ARAÇ BULUNDU

Yapılan ilk incelemede Göksan’ın vücudunda 5, Arıkan’ın vücudunda ise 4 kurşun yarası tespit edildi. Olay yerinde ve araç içerisinde boş kovanlara rastlanırken, cinayette kullanılan aracın olay yerinin ilerisinde bulunduğu öğrenildi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, iki kişinin araç içerisinde vurulduktan sonra yol kenarına atıldığı belirlendi. Güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri doğrultusunda şüpheliler İ.O. (70) ve H.O. (74), Hisar Mahallesi’ndeki bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

GEREKÇE BORÇ PARA

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayın borç para meselesi nedeniyle işlendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın Cinayet
