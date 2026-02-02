Kanlı Plan İddiası: Hırsızlar, Öldürdükleri Adamın Oğluyla Birlikte Hareket Etti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen cinayette, hırsızlık için girdikleri evde 81 yaşındaki Erdinç K.’yı bıçaklayarak öldüren şüphelilerin, soygun planını maktulün oğluyla birlikte yaptığı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay 25 Aralık 2025’te Lale Mahallesi’nde üç katlı bir apartmanın zemin katında gerçekleşti. Cinayetin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, faillerin yakalanması ve olayın aydınlatılması için kapsamlı bir çalışma başlattı.

400 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Cinayet ve Suç Analiz Büro Amirlikleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresinde bulunan 30 farklı güvenlik kamerasına ait yaklaşık 400 saatlik görüntüyü tek tek inceledi. Mahalle sakinlerinin ve maktulün eşinin ifadeleri alınırken, olay yerinden toplanan deliller İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı’nda değerlendirmeye alındı.

HIRSIZLIK İDDİASINDA ‘OĞUL’ DETAYI

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Erdinç K.’nın oğlu Ş.Y.K.’nin (46), mahalleden tanıdığı şüphelilere evde babasına ait çelik kasada altın ve para bulunduğunu söylediği, bunun üzerine hırsızlık planının yapıldığı iddia edildi.

Olay günü A.M.S. (19) ve H.Ş.’nin (42) eve girdikleri, diğer zanlılardan ikisinin sokakta gözcülük yaptığı, iki kişinin ise kaçış için araçla mahallede beklediği belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bahçe duvarından atlayarak eve giren iki şüphelinin, bahçedeki mutfak tüpü ve çeşitli eşyalarla birlikte evden et alarak ayrıldıkları görüldü.

HIRSIZLIĞI ENGELLEMEK İSTEYİNCE BIÇAKLANDI

Şüphelilerin olaydan önce çevredeki esnafa güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığını sordukları da tespit edildi. Daha sonra yeniden eve giren zanlıların, bir odada bulunan çelik kasayı almaya çalıştıkları sırada, evde eşiyle birlikte bulunan Erdinç K.’nın gürültüyü fark ederek müdahale ettiği öğrenildi. Bu esnada A.M.S.’nin Erdinç K.’yı göğsünden bıçakladığı, zanlıların kasayı alamadan kendilerini bekleyen araçla kaçtıkları belirlendi.

ÇALDIKLARI ETLERİ PİŞİRİRKEN YAKALANDILAR

Polis ekipleri, saklandıkları adresleri tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi. A.M.S., H.Ş., H.E. (36), H.A. (45), R.T. (41), H.A. (52) ve maktulün oğlu Ş.Y.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden dördünün, olay günü çaldıkları etleri pişirip yedikleri sırada yakalandığı bildirildi.

Evden çalınan eşyalar sahiplerine teslim edilirken, Ş.Y.K. emniyette verdiği ifadede suçlamaları reddederek olayla ilgisi olmadığını savundu. Cinayet zanlısı A.M.S. ise hırsızlık planının Ş.Y.K. ve H.Ş. tarafından birlikte yapıldığını, Erdinç K.’nın kasayı almalarına karşı çıkması üzerine bıçakladığını ifade etti.

Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler, 29 Aralık 2025’te adliyeye sevk edildi. A.M.S., H.Ş., R.T. ve H.A. (52) tutuklanırken; Ş.Y.K., H.A. ve H.E. hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: AA