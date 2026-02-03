Merkez Bankası'na Kritik Atamalar
Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına yeni isimler atandı.
Merkez Bankası’nda (MB) üst düzey atamalar yapıldı. Başkan Yardımcılıklarına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Para Politikası Kurulu Üyesi Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevlerine atandı.
Atamalar, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 29’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.
