Merkez Bankası'na Kritik Atamalar

Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına yeni isimler atandı.

Son Güncelleme:
Merkez Bankası'na Kritik Atamalar
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Merkez Bankası’nda (MB) üst düzey atamalar yapıldı. Başkan Yardımcılıklarına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Para Politikası Kurulu Üyesi Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara, Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevlerine atandı.

Atamalar, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu’nun 29’uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddeleri uyarınca gerçekleştirildi.

Merkez Bankası Rezervlerinde Tarihi RekorMerkez Bankası Rezervlerinde Tarihi RekorEkonomi

Merkez Bankası Rezervlerinde Bir İlkMerkez Bankası Rezervlerinde Bir İlkEkonomi

Merkez Bankası 2026'nın İlk Faiz Kararını AçıkladıMerkez Bankası 2026'nın İlk Faiz Kararını AçıkladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Merkez Bankası
Son Güncelleme:
Borsa Haftaya Sert Düşüşle Başladı! Piyasalar Sarsıldı Borsa Haftaya Sert Düşüşle Başladı! Piyasalar Sarsıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Maaşlarda Ek Kesinti Planı: SGK Uzmanı İsa Karakaş Uyardı! Milyonlarca Çalışanı Etkileyecek Maaşlarda Ek Kesinti Planı: SGK Uzmanı İsa Karakaş Uyardı! Milyonlarca Çalışanı Etkileyecek
ÇOK OKUNANLAR
Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü Didim’deki Çifte İnfazın Gizemi Çözüldü
Merkez Bankası'na Kritik Atamalar Merkez Bankası'na Kritik Atamalar
Milli Eğitim Bakanlığı Açıkladı: Milyonlarca Öğrenciye Kötü Haber Milli Eğitim Bakanlığı Açıkladı: Milyonlarca Öğrenciye Kötü Haber
Karadeniz'de Korkutan Deprem Karadeniz'de Korkutan Deprem
'Veysel Şahin' Soruşturmasında Yeni Dalga: Şeref Yazıcı'nın 500 Milyon Dolarlık Mal Varlığına El Konuldu 500 Milyon Dolarlık Mal Varlığına El Konuldu