Maaşlarda Ek Kesinti Planı: SGK Uzmanı İsa Karakaş Uyardı! Milyonlarca Çalışanı Etkileyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) kapsamında çalışanların maaşlarından düzenli kesinti yapılması öngörülüyor. Orta Vadeli Program’da yer alan düzenlemeye göre hâlihazırda uygulanan Otomatik Katılım Sistemi’nin, işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik modeline dönüştürülmesi hedefleniyor.

Planlanan modelde, Bireysel Emeklilik Sistemi kapsamındaki yatırım fonlarının yeniden yapılandırılması, OKS katılımcılarına BES fonlarına erişim imkânı sağlanması ve kesintilerin daha sade hale getirilmesi amaçlanıyor.

TES TAKVİMİ SÜREKLİ ERTELENİYOR

İsa Karakaş, TES’in hayata geçirilmesi için ilk olarak 2024 yılının işaret edildiğini, ancak sürecin önce ötelenip son olarak 2026’ya bırakıldığını hatırlattı. Bu ertelemelerin sistemin uygulanabilirliğine dair ciddi soru işaretleri doğurduğunu ifade etti.

“ASGARİ ÜCRETLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA”

Karakaş, sistemin önündeki en büyük engelin ekonomik şartlar olduğuna dikkat çekti. Tasarruf amacıyla sunulan bu modelin mevcut koşullarda ne çalışanlar ne de işverenler tarafından taşınabilecek bir yük olmadığını vurguladı. Asgari ücretlinin hâlihazırda açlık sınırının 3 bin 149 TL altında yaşadığını belirten Karakaş, açlık sınırının 31 bin 224 TL seviyesinde olduğunu hatırlattı.

“İŞÇİNİN MESAJI NET”

Yüzde 15’lik mevcut kesintilere ek olarak yüzde 3 oranında TES kesintisi yapılması halinde maaşın 27 bin 84 TL’ye düşeceğini ifade eden Karakaş, çalışanların tepkisini şu sözlerle özetledi: “İşçinin mesajı net. Nefes alamıyoruz, bir kuruş bile eksiltemeyiz.”

İŞVEREN YÜKÜ ALARM VERİYOR

İşveren tarafında da maliyetlerin sürdürülemez boyuta ulaştığını belirten Karakaş, mevcut prim yükünün zaten yüksek olduğuna dikkat çekti. Ocak 2026 itibarıyla SGK ve işsizlik primi oranlarının yüzde 38,75’e çıkarıldığını hatırlatan Karakaş, TES ile birlikte bu oranın yüzde 44,75’e kadar yükselebileceğini söyledi.

İmalat dışı sektörlerde uygulanan prim indiriminin yüzde 5’ten yüzde 2’ye düşürülmesinin de işveren üzerindeki baskıyı artırdığına işaret etti.

TES HAYATA GEÇER Mİ?

Tarafların rızası olmadan yapılacak bir düzenlemenin refah değil huzursuzluk getireceğini vurgulayan Karakaş, mevcut ekonomik şartlar altında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin 2026 yılında bile yürürlüğe girme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi