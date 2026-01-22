Merkez Bankası Rezervlerinde Bir İlk

Merkez Bankası toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar yükselerek ilk kez 200 milyar doları aştı. Rezervlerdeki artışı değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık" dedi.

Son Güncelleme:
Merkez Bankası Rezervlerinde Bir İlk
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 16 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 808 milyon dolar artışla 84 milyar 155 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 9 Ocak'ta 79 milyar 347 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 4 milyar 294 milyon dolar yükselişle 116 milyar 728 milyon dolardan 121 milyar 22 milyon dolara ulaştı.

İLK KEZ 200 MİLYAR DOLARI AŞTI

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 16 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar artışla 196 milyar 75 milyon dolardan 205 milyar 177 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, ilk kez 200 milyar doları aştı.

'REZERV YETERLİLİĞİNİ SAĞLADIK'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası rezervlerine ilişkin paylaşım yaptı.

Rezervlerin tarihi zirvesinde olduğuna işaret eden Şimşek, "Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu. Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, önemli bir koşullu yükümlülük olan 143 milyar dolar tutarındaki kur korumalı mevduat uygulamasından çıkış sürecindeki başarıya işaret ederek, şunları kaydetti:

"Böylece döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan iyileşme gerçekleşti. Güçlenen makro finansal istikrar, risk primimizin azalmasına ve ekonomimizin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkı sağlıyor."

Merkez Bankası 2026'nın İlk Faiz Kararını AçıkladıMerkez Bankası 2026'nın İlk Faiz Kararını AçıkladıEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Merkez Bankası rezerv
Son Güncelleme:
Merkez Bankası 2026'nın İlk Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası 2026'nın İlk Faiz Kararını Açıkladı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Tabela Bir Kez Daha Değişiyor! Pompada Zam Var Tabela Bir Kez Daha Değişiyor! Pompada Zam Var
Altında Tarihi Seviye: Gram Altın 7 Bin TL'ye Koşuyor! İslam Memiş Yatırımcıyı 'Dikkat' Diyerek Uyardı Altında Tarihi Seviye: Gram Altın 7 Bin TL'ye Koşuyor! İslam Memiş Yatırımcıyı Uyardı
Yıllardır Beklenen Karar Resmen Çıktı: Yarım Gün Mesai Dönemi Başladı! Kimler Yararlanacak? Yıllardır Beklenen Karar Resmen Çıktı: Yarım Gün Mesai Dönemi Başladı! Kimler Yararlanacak?
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Dünya Bu Pazarlığı Konuşuyor: Trump Anlaşmayı Duyurdu, Putin Grönland'ın Fiyatını Açıkladı Dünya Bu Pazarlığı Konuşuyor: Trump Anlaşmayı Duyurdu, Putin Grönland'ın Fiyatını Açıkladı
Merkez Bankası 2026'nın İlk Faiz Kararını Açıkladı Merkez Bankası 2026'nın İlk Faiz Kararını Açıkladı
Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması: 'SDG Hikayesi Sona Eriyor' Güvenlik Kaynaklarından Flaş Suriye Açıklaması
Yıllardır Beklenen Karar Resmen Çıktı: Yarım Gün Mesai Dönemi Başladı! Kimler Yararlanacak? Yıllardır Beklenen Karar Resmen Çıktı: Yarım Gün Mesai Dönemi Başladı! Kimler Yararlanacak?
Meclis'te Onaylandı: En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin Lira Oldu En Düşük Emekli Aylığı 20 Bin Lira Oldu