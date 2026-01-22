Tabela Bir Kez Daha Değişiyor! Pompada Zam Var

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket akaryakıt pompalarına zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1.43 lira zam yapılması bekleniyor. Zam cuma gününden itibaren geçerli olacak.

İstanbul'da motorin 57.3 liraya,

Ankara'da 58.38 liraya,

İzmir'de 58.63 liraya yükselmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

