Borsa Haftaya Sert Düşüşle Başladı! Piyasalar Sarsıldı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yeni haftanın ilk işlem gününe yüzde 1,73 düşüşle 13.598,39 puandan başladı. Açılışın ardından satış baskısının artmasıyla kayıp kısa sürede yüzde 2’nin üzerine çıktı. Saat 11.00 itibarıyla endeksteki düşüş yüzde 3’ü aşarak dikkat çekti.

AÇIĞA SATIŞTA YUKARI ADIM KURALI

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, saat 10.00 itibarıyla BIST 100 endeksinde yaşanan gerilemenin yüzde 2’lik aşağı yönlü eşik değeri aşması nedeniyle, pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında seans sonuna kadar yukarı adım kuralının devreye alındığı duyuruldu.

SEKTÖRLERDE SERT AYRIŞMA

Günün ilk saatlerinde sektör endeksleri arasında tek yükselen yüzde 1 artışla finansal kiralama ve faktoring oldu. En sert kayıp ise yüzde 8,1 ile madencilik sektöründe yaşandı.

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİK ETKİLİ

Küresel piyasalarda ise ABD’de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasına yönelik belirsizlikler, yatırımcıların kar satışına yönelmesine neden oldu. Riskten kaçış eğilimiyle birlikte küresel varlık fiyatlarında geri çekilme görülürken, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yakından izleniyor.

TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Analistler, yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin yanı sıra Almanya’da açıklanacak perakende satışlar verilerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puan direnç, 13.500 ve 13.400 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.

KIYMETLİ METALLERDE FİYAT LİMİTLERİ GENİŞLETİLDİ

Öte yandan, Borsa İstanbul’da işlem gören bazı kıymetli metal bazlı yatırım araçlarında aşağı yönlü fiyat değişim sınırları bugün için genişletildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusuna göre, bazı borsa yatırım fonları ile emtia sertifikalarında alt fiyat limitleri yükseltildi.

Buna göre GLDTR.F, ISGLK.F ve ZGOLD.F kodlu borsa yatırım fonlarında uygulanan yüzde 10’luk alt fiyat limiti bugün için yüzde 20’ye çıkarıldı. GMSTR.F fonunda ise alt fiyat limiti yüzde 10’dan yüzde 35’e yükseltildi.

ALTIN.S1 koduyla işlem gören emtia sertifikasında uygulanan yüzde 5’lik alt fiyat limiti de bugün için yüzde 10 olarak güncellendi.

