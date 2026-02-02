Yaya Geçidinde Can Pazarı: 3 Ölü, 3 Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin’in Akdeniz ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Olay, akşam saatlerinde D-400 kara yolu üzerindeki Bekirde Kavşağı’nda yaşandı. 33 ATE 039 plakalı cip, yaya geçidindeki gruba çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VALİ TOROS BİLGİ VERDİ

Kaza yerine gelen Mersin Valisi Atilla Toros ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Toros, kazanın, Tarsus istikametinden Mersin yönüne ilerleyen bir tırı sollamaya çalışan aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu yaşandığını belirtti. Açıklamada, 2 kişinin olay yerinde, 1 kişininse kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Yaralanan 3 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazaya karışan cipin sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA