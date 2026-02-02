Toz, Çığlık, Kaçış… 6 Şubat Depreminin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ikinci büyük sarsıntısı olan Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıyan kayıtlar, ilçede saniyeler içinde yaşanan yıkımı ve paniği gözler önüne serdi.

Saat 13.24’te meydana gelen deprem sırasında Elbistan ilçe merkezinin farklı noktalarında bulunan kameralara, şiddetli sarsıntıyla birlikte sokaktaki vatandaşların panik halinde kaçıştığı anlar yansıdı. Görüntülerde, bazı kişilerin binalardan uzaklaşmaya çalıştığı, araçların aniden durduğu ve sürücülerin araçlarını terk ederek açık alanlara yöneldiği görüldü.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Kayıtlarda, bazı binaların büyük bir gürültüyle çöktüğü, çöken yapıların çevresinde yoğun toz bulutlarının oluştuğu ve beton parçalarının yollara savrulduğu anlar yer aldı. Depremin etkisiyle çevredeki iş yerlerinin camlarının kırıldığı, tabelaların şiddetle sallandığı ve kısa sürede büyük bir kargaşa yaşandığı da görüntülere yansıdı.

Sarsıntının uzun süre devam ettiği, depremin ardından vatandaşların tedirgin şekilde açık alanlarda beklediği anlar da kayıtlarda yer aldı. Görüntülerde bazı kişilerin cep telefonlarıyla yakınlarına ulaşmaya çalıştığı, bazılarının ise enkaz alanlarına yöneldiği görüldü.

Kaynak: İHA