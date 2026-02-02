Gülistan Doku Dosyasında Kritik Eşik: 'İntihar' İddiası Çöktü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

6 yıldır kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, soruşturmanın ilk günden itibaren 'intihar' iddiası etrafında şekillendirildiğini belirterek dönemin Tunceli Valisi ve bazı kamu görevlilerini işaret etti. Aygül Doku, dosyanın artık cinayet şüphesiyle ele alındığını ve kamuoyuyla paylaşılamayan kritik bilgilere ulaşıldığını söyledi.

'VALİYE GÜVENİN'

Evrensel’den Elif Ekin Saltık’a konuşan Doku, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in süreci doğrudan yönettiğini ve aile üzerinde baskı kurulduğunu öne sürdü. O dönem İŞKUR İl Müdürü dahil bazı kamu görevlilerinin aileye, "Valiye güvenin, kızınız intihar etti" yönünde telkinde bulunduğunu ifade eden Doku, yas tutmalarına dahi izin verilmediğini söyledi. Aygül Doku, aileye destek için gönderildiği belirtilen sosyologların da süreci izleme ve kontrol etme amacıyla kullanıldığını iddia ederek, "Basınla ve halkla temas kurmamızı engellemek için her yol denendi. Köprü başında oyalanırken dosyanın üzeri örtülüyordu" dedi.

'SİZİ KANDIRIYORLAR'

Arama çalışmalarına katılan bazı dalgıçların daha sonra kendileriyle iletişime geçtiğini aktaran Doku, "Bize 'Burada kimse yok, sizi kandırıyorlar’ dediler. Gülistan’ın orada olmadığı bilindiği halde aramalar sürdürüldü. Amaç katili korumaktı" ifadelerini kullandı. Aygül Doku, devlet yetkilileri ve yargı birimlerinin de artık intihar tezinin geçerliliğini yitirdiğinin farkında olduğunu savundu.

"6 yıl sonra bir sır öğrendik" diyen Doku, baş şüpheli olarak anılan Zaynal Abarakov ve ailesinin yurt dışına çıkarıldığına dair iddiaları hatırlatarak, ellerindeki bilgi ve belgelerin dosyanın seyrini değiştirecek güçte olduğunu söyledi. Gizlilik kararı nedeniyle ayrıntı paylaşamayacağını belirten Doku, soruşturmayı kapatmaya çalışan herkesin sorumlulukla karşı karşıya kalacağını ifade etti.

'CAN GÜVENLİĞİMİZDEN ENDİŞE EDİYORUZ'

Aile olarak can güvenliklerinden endişe ettiklerini dile getiren Aygül Doku, "Eğer ailemizden birinin başına bir şey gelirse bunun sorumlusu dönemin valisidir. Gülistan bulunana, sorumlular yargı önüne çıkana kadar bu davanın peşini bırakmayacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Güvenlik kameraları, telefon kayıtları ve tanık beyanlarına rağmen yürütülen arama çalışmalarından bugüne kadar sonuç alınamadı.

Kaynak: Haber Merkezi