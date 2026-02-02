Fatih Ürek Hakkındaki İddiaya Hastaneden Yanıt

Sanatçı Fatih Ürek’in vefatının ardından sosyal medyada ortaya atılan 'yasaklı madde' iddialarına, tedavi gördüğü hastaneden yazılı açıklamayla yanıt verildi.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede aylar süren tedaviye rağmen 30 Ocak Cuma günü hayatını kaybetti. 59 yaşındaki sanatçının vefatının ardından sosyal medyada ortaya atılan 'yasaklı madde kullandığı' yönündeki iddialar üzerine, Ürek’in tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi.

Hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fatih Ürek’in 15 Ekim 2025 tarihinde 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından entübe halde hastaneye getirildiği belirtildi. Açıklamada, sanatçının hastaneye kabulünden itibaren tüm acil ve ileri yaşam destek müdahalelerinin ilgili uzman hekimler tarafından eksiksiz şekilde uygulandığı ifade edildi.

İDDİA YALANLANDI

Tedavi sürecine ilişkin değerlendirmede, Ürek’in evdeki ilk müdahale aşamasından hastanedeki yatış süresinin sonuna kadar bilincinin kapalı olduğu ve entübe halde bulunduğu vurgulandı. Bu süreçte yapılan klinik değerlendirmeler ve tıbbi incelemelerde, sosyal medyada öne sürüldüğü gibi herhangi bir madde kullanımına dair bulguya ya da bilgiye rastlanmadığı kaydedildi. Hastane açıklamasında, kamuoyunda yer alan iddiaların tıbbi gerçeklerle örtüşmediği belirtilerek, “Asılsız ve spekülatif paylaşımlara karşı kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması gereği doğmuştur” denildi.

