Perde Kapandı.... Yeşilçam’ın 'Zıpzıp'ı Necdet Kökeş Hayatını Kaybetti

Battal Gazi filmlerinde canlandırdığı 'Zıpzıp' karakteriyle tanınan oyuncu Necdet Kökeş, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Kökeş bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Necdet Kökeş, 82 yaşında hayatını kaybetti. 'Battal Gazi' serisinde canlandırdığı 'Zıpzıp' karakteriyle hafızalara kazınan Kökeş, 27 Aralık 2025’te geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi sırasında beynine pıhtı atan Kökeş, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

Acı haber, Yeşilçam oyuncularıyla ilgili paylaşımlar yapan 'ÜçüncüAdam' adlı sosyal medya hesabından duyuruldu. Paylaşımda, "Maalesef kötü haber geldi, Necdet Kökeş abimizi kaybettik. Çok üzgünüm. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 yılında Adana’da doğan Necdet Kökeş, gençlik yıllarında futbol ve güreşle ilgilendi. Sinema kariyerine 1962’de İstanbul’da figüran olarak başlayan Kökeş, 1970’li yıllarda Battal Gazi filmlerindeki rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Yaklaşık 105 filmde rol alan Kökeş, Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın gibi Yeşilçam’ın önemli isimleriyle birlikte kamera karşısına geçti.

Kaynak: Haber Merkezi

