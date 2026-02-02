'Yasa Dışı Bahis'ten Yargılanıyordu... Kerimcan Durmaz'ın Cezası Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

8 Ocak 2025 tarihinde 'yasa dışı bahis reklamı' yaptığı gerekçesiyle tutuklanan ve 20 Şubat 2025 tarihinde hakkında tahliye kararı verilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yargılandığı davada karar çıktı. Duruşma İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Kerimcan Durmaz'ın avukatı Müge Doğan hazır bulundu. Avukat Doğan, savunmasında müvekkili Kerimcan Durmaz'ın söz konusu suçu işlemediğini düşündüğünü belirterek, Durmaz'ın beraatini talep etti.

KERİMCAN DURMAZ HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Kararını açıklayan mahkeme, Kerimcan Durmaz hakkında zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca, Durmaz'ın 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbirinin de devamına karar verdi.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 'suçtan zarar gören' sıfatıyla, Kerimcan Durmaz ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Durmaz'ın bilgisi dahilinde çekilen yasa dışı bahis sitesi reklamlarında oynamak suretiyle bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik ettiği, sosyal medyada çok fazla takipçisi olan ve büyük kitleye hitap eden Durmaz'ın eylemlerinin tehlike arz ettiği, yasa dışı bahis ve kumarı teşvik ederek toplum nazarında olağan ve sıradan hale getirdiği ve topluma zarar verdiği kaydedildi.

'HANİ CASİNOLAR FALAN'

İddianamede ayrıca, Durmaz'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylese de söz konusu görüntüler incelendiğinde yasa dışı bahis sitelerinin reklam şeklinde led ekranda yansıtıldığı esnada şüphelinin arkasını döndüğü, bu haliyle led ekranlarda yansıtılan görüntüleri görmemesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca yine o esnada 'hani casinolar falan' şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydedildi.

SAVCILIK NE CEZA İSTEMİŞTİ?

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kerimcan Durmaz'ın zincirleme şekilde 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA