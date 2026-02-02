Esenler’de Yangın Faciası... 2 Kişi Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’un Esenler ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, can kaybına yol açtı. Tuna Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından iş yerinde yapılan incelemede iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA