Esenler’de Yangın Faciası... 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İstanbul Esenler’de bir iş yerinde çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeride iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Esenler’de Yangın Faciası... 2 Kişi Hayatını Kaybetti
İstanbul’un Esenler ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, can kaybına yol açtı. Tuna Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Söndürme çalışmalarının ardından iş yerinde yapılan incelemede iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

