Epstein Dosyasında Yeni Perde: Clinton Çifti İfade Verecek

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eski Dışişleri Bakanı ve 2016 Demokrat başkan adayı Hillary Clinton, çocuk istismarı suçlamalarıyla yargılanan ve 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’la ilişkilerine dair yürütülen ABD Kongresi soruşturmasında ifade vereceklerini açıkladı.

Kongre Denetim Komitesi tarafından yürütülen soruşturmada, Clinton çiftinin Epstein ile temaslarının kapsamı ve içeriği mercek altına alındı. Komite daha önce, Clintonların ifade vermemesi nedeniyle sürecin geciktiğini savunmuştu. Clinton cephesi ise soruşturmayla iş birliğine açık olduklarını ancak sürecin Cumhuriyetçiler tarafından siyasi amaçlarla yürütüldüğünü düşündükleri için doğrudan ifade vermeyi kabul etmediklerini belirtmişti.

43 YIL SONRA İLK

Bill Clinton’ın Kongre önünde ifade vermesi, eski Başkan Gerald Ford’un 1983’teki beyanından bu yana bir ilk olacak. Clintonların avukatı, müvekkillerinin sahip oldukları tüm bilgileri daha önce ilgili makamlarla paylaştığını bildirdi. Bill Clinton’ın, başkanlık görevinden ayrıldıktan sonra 2000’li yılların başında Epstein’a ait uçakla birkaç kez seyahat ettiği biliniyor. Clinton, bu temaslardan dolayı pişmanlık duyduğunu belirtmiş ve Epstein’ın suç faaliyetlerinden haberdar olmadığını savunmuştu.

EPSTEİN DOSYASI

Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 yaşında olmak üzere çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamalarıyla yargılanıyordu. Epstein, 10 Ağustos 2019’da New York’taki Manhattan Metropolitan Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada hücresinde ölü bulunmuştu. Dava dosyalarında Prens Andrew, Donald Trump, Bill Clinton, Ehud Barak ve Kevin Spacey gibi birçok tanınmış ismin adının geçmesi kamuoyunda tartışma yaratmıştı. FBI ve ABD Adalet Bakanlığı, yapılan incelemelerde Epstein’a ait bir 'müşteri listesi' bulunduğuna dair kanıt olmadığını ve ölümün intihar olduğu sonucuna varıldığını açıklamıştı.

