Dünyanın Gözü İstanbul'da: ABD ve İran Masaya Oturacak

ABD basınına göre, ABD’nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin cuma günü İstanbul’da olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Türkiye, Mısır ve Katar’ın diplomatik girişimleri sonucu tarafların Türkiye’de bir araya gelmesinin gündemde olduğu öne sürüldü. ABD merkezli Axios, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile muhtemel bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere cuma günü İstanbul’da bir araya gelebileceğini yazdı.

YILLAR SONRA İLK DOĞRUDAN GÖRÜŞME

Haberde, adı açıklanmayan başka bir yetkilinin görüşmenin 'en iyi senaryo' olduğunu ifade ettiği, ancak gerçekleşene kadar herhangi bir kesinlik bulunmadığını vurguladığı aktarıldı. Görüşmenin yapılması halinde, bu temas ABD ile İran arasında 12 Gün Savaşı’nın ardından gerçekleştirilecek ilk doğrudan görüşme olacak.

Öte yandan ABD’li yetkililer, Witkoff’un İstanbul temasları öncesinde İsrail’e gideceğini belirtti. Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Witkoff’un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşeceğini ve bu görüşmenin Netanyahu’nun talebiyle gerçekleşeceğini söyledi. Witkoff’un İsrail ziyaretinin ardından çarşamba ve perşembe günleri Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü barış görüşmeleri kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye geçmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

