ABD ile İran Arasındaki 'Nükleer' Krizinde Sıcak Gelişme! Pezeşkiyan, Türkiye'yi Adres Gösterdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın, danışman kadrosuna ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması yönünde talimat verdiği bildirildi. Taraflar arasında yapılması planlanan temaslarda, yalnızca nükleer programın masaya yatırılacağı ifade ediliyor.

Görüşmelerin tarih ve adresine henüz karar verilmemişken, İran adına Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, ABD tarafında ise Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un süreci yürüteceği konuşuluyor.

GÖRÜŞMELER TÜRKİYE’DE Mİ YAPILACAK?

Müzakerelerin nerede gerçekleşeceği de dikkatle izleniyor. Diplomatik kaynaklar, temasların Ankara’da yapılma ihtimalinin güçlü olduğunu aktarıyor. ABD basınında yer alan iddialara göre, Witkoff’un üst düzey İranlı yetkililerle bir araya gelmesi için hazırlıklar sürüyor ve iki ülke heyetlerinin bu hafta Türkiye’de buluşması gündemde.