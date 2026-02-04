Azerbaycan ile İsrail Arasında Yapay Zeka Mutabakatı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşat Nebiyev, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’e resmi temaslarda bulunduğunu duyurdu.

Nebiyev, temaslar kapsamında İsrail Başbakanlık Ofisi Ulusal Yapay Zeka Direktörlüğü ile mutabakat zaptına imza atıldığını bildirdi. İmza törenine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da katılarak bir konuşma yaptığı belirtildi.

Anlaşmanın ardından tarafların, mutabakatın gelecekteki uygulama mekanizmalarını ele aldığı aktarıldı. Görüşmelerde ayrıca siber güvenlik, dijitalleşme ve uzay alanlarında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA