Ufuk Özkan'ın Ameliyatı 11 Saat Sürdü: Doktorlardan Açıklama Geldi

Karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli yapılan oyuncu Ufuk Özkan’ın 11 saat süren ameliyatı başarıyla tamamlandı. Doktorlar, Özkan’ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü açıkladı.

'Geniş Aile' ve 'Emret Komutanım' gibi dizilerle tanınan oyuncu Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği nedeniyle bugün organ nakli ameliyatına alındı. Uzun ve zorlu geçen operasyonun ardından Özkan’dan sevindiren haber geldi.

'SONUÇTAN MEMNUNUZ!

Halk TV'nin haberine göre ameliyat sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Murat Dayangaç, hem verici hem de alıcı operasyonunun başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Yaklaşık 10–11 saat süren, teknik açıdan zor bir ameliyattı. Hastamızın daha önce geçirdiği cerrahi işlemler süreci daha da karmaşık hale getirdi. Ancak tüm ekip olarak operasyonu sorunsuz şekilde tamamladık ve sonuçtan memnunuz" dedi.

Tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Doç. Dr. Cenk Şimşek ise Özkan’ın ameliyat sonrası yoğun bakıma alındığını belirterek, "Şu an için herhangi bir olumsuzluk yok. Hastamızı yakından takip edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ufuk Özkan’ın önümüzdeki günlerde yoğun bakım sürecinin ardından servise alınmasının planlandığı öğrenildi.

