İngiliz Hava Yolu Şirketinden 'İsrail' Kararı

İngiliz hava yolu şirketi British Airways, İsrail'e uçuşlarını temmuz sonuna kadar askıya aldığını duyurdu.

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İngiliz Hava Yolu Şirketinden 'İsrail' Kararı

İngiltere'nin önde gelen hava yolu şirketlerinden British Airways, İsrail'e düzenlenen tüm uçuşlarını temmuz ayı sonuna kadar durdurduğunu açıkladı. Şirketin duyurusunda, bu kararın İsrail’deki mevcut güvenlik koşullarından kaynaklandığı vurgulandı.

Daha önce, Ben-Gurion Havalimanı yakınlarına isabet eden bir Husi füzesi nedeniyle birçok havayolu firması İsrail seferlerini askıya almıştı.

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