Batı Şeria'da Baskın! 2 Filistinli Çocuk Gözaltında

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesine baskın düzenledi. Bölge alt yapısına zarar veren askerler, Filistinli 2 çocuğu da gözaltına aldı.

Batı Şeria'da Baskın! 2 Filistinli Çocuk Gözaltında

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim'in doğusundaki Beyt Lid beldesine baskın düzenledi. Ordu, ana ve ara sokaklarda devriye gezdi. İsrail askerleri baskın sırasında kapsamlı arama operasyonları düzenledi.

İsrail askerleri yoldan geçen araçları durdurarak, araçlarda arama yaptı ve yolcuların kimliklerini kontrol etti. İsrail güçleri, Tulkerim'in kuzeyindeki Nezleti İsa ve Kaffin köylerini birbirine bağlayan yol asfaltlama projesinin altyapısına sabotaj gerçekleştirdi.

SES BOMBALARI ATTILAR

Nablus kentinin güneyindeki Leben Şarkiyye köyüne baskın düzenleyen İsrail ordusuna ait askeri araçlar, köy merkezinde ve eski cami yakınlarında konuşlandırıldı. İsrail askerleri araçlara ve sivillere karşı ses bombaları kullandı.

İsrail güçleri Tubas’ın güneyindeki Vadi el-Faria köyüne de baskın düzenledi. Askerler ana caddede konuşlanarak geçen araçları aradı ve bazılarını alıkoydu.

Kudüs’ün kuzeydoğusunda yer alan Anata beldesine çok sayıda zırhlı araçla giren İsrail askerleri, beldede konuşlanarak 2 Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Gözaltı öncesinde İsrail askerlerinin çocuklardan birine fiziksel şiddet uyguladığı anlar da video kaydıyla belgelendi.

Kaynak: AA

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