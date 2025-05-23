Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz Görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Çin ile Almanya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığı daha da ileriye taşımak istediklerini belirtti. Şi, Çin-Almanya ilişkilerinin sadece iki ülkenin çıkarlarına değil, aynı zamanda Avrupa'nın ortak beklentilerine de yanıt verdiğini vurguladı.

İki ülke arasında özellikle iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda daha yakın iş birliği hedeflediklerini ifade eden Şi, geleneksel sektörlerin yanı sıra yapay zeka ve kuantum teknolojileri gibi ileri teknoloji alanlarında da ortaklıkların güçlendirilebileceğini dile getirdi.

Başbakan Merz ise Çin’in küresel ölçekte en önemli aktörlerden biri olduğunu belirterek, Almanya'nın "Tek Çin" ilkesine olan bağlılığını yineledi. Merz, Çin ile stratejik ortaklığı somut iş birlikleriyle derinleştirmeye kararlı olduklarını söyledi. Ayrıca, Avrupa Birliği ile Çin arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına katkı sunacaklarını ifade etti.

Görüşmede, Ukrayna krizi başta olmak üzere uluslararası güvenlik meseleleri de ele alındı.

Kaynak: DHA

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