Rusya'da Helikopter Düştü! Tüm Mürettebat Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Oryol bölgesinde planlı uçuş yapan ‘Mi-8’ tipi helikopterin düştüğü açıklandı. Kazaya teknik bir arızanın neden olduğu belirtilirken, helikopterde bulunan tüm mürettebatın hayatını kaybettiği bildirildi.

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Rusya'da Helikopter Düştü! Tüm Mürettebat Hayatını Kaybetti

Moskova Askeri Bölgesinin basın servisinden yapılan açıklamada, “Oryol bölgesinde Mi-8 tipi helikopter, planlı uçuş esnasında ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kazaya teknik bir arızanın neden olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, mürettebatın sayısına dair bilgi paylaşılmadı.

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Kaynak: DHA

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