Gazze'de Bilanço Ağırlaşıyor: Can Kaybı 53 Bin 822'ye Yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 2025 yılı itibarıyla hız kesmeden devam ediyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'te başlattığı operasyonlardan bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 53 bin 822'ye, yaralı sayısı ise 122 bin 382'ye ulaştı. Son 24 saat içinde ise Gazze'de en az 60 kişi yaşamını yitirirken, 185 kişi yaralandı.

Bölgenin büyük kısmı artık İsrail'in askeri kontrolü altında bulunuyor. Özellikle 18 Mart'ta ateşkesin tek taraflı olarak bozulmasının ardından artan saldırılar, son iki ayda 3 bin 600'den fazla kişinin ölümüne, 10 binden fazla kişinin ise yaralanmasına yol açtı.

Yoğun bombardıman ve kara harekatları nedeniyle Gazze'de sivil altyapı büyük zarar görürken, yerinden edilenlerin sayısı da hızla artıyor. Uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen, İsrail'in sivilleri hedef alan operasyonlarını sürdürmesi ve yardım faaliyetlerini kısıtlaması, bölgede insani krizi derinleştiriyor.

Kaynak: İHA