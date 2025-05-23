ABD Başkanı Trump'tan Avrupa'yla Ticaret Savaşını Körükleyecek Hamle: Yüzde 50 Ek Gümrük Vergisi Önerdi

ABD Başkanı Donald Trump geçen günlerde açıkladığı agresif ek gümrük vergisi tarifelerinden geri adım atarken, ticaret savaşını tırmandıracak yeni bir açıklamaya imza attı.

Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulamayı öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Avrupa Birliği, esas olarak ABD’yi ticaret konusunda sömürmek amacıyla kurulmuş bir birliktir ve onlarla uğraşmak son derece zor olmuştur.

Güçlü ticaret engelleri, KDV vergileri, saçma kurumsal cezalar, parasal olmayan ticaret engelleri, para manipülasyonları, Amerikalı şirketlere karşı açılan haksız ve mesnetsiz davalar gibi uygulamalar nedeniyle ABD ile aralarındaki ticaret açığı yılda 250 milyar doların üzerine çıkmıştır ki bu tamamen kabul edilemez bir durumdur. Onlarla yürüttüğümüz görüşmeler hiçbir yere varmıyor!

Bu nedenle, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'nden gelen ürünlere doğrudan %50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün ABD’de üretilmişse herhangi bir vergi tarife uygulanmayacaktır.”

PİYASALAR KARIŞTI

Trump'ın açıklamasının ardından ABD doları, dünya para birimleri karşısında değer kaybetmeye başladı.

Trump’ın açıklamaları sonrasında, CBOE Volatilite Endeksi VIX 3,14 puan artışla 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 23,42 puana ulaştı.

Almanya'nın 10 yıl vadeli tahvilinde getiri 8,5 baz puan düşüşle yüzde 2,55'e geriledi.

Japon yeni, ABD doları karşısında yüzde 1 değer kazanarak 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 142,51'e toparlandı. Euro/dolar paritesi de 1,13755'ten 1,12989'a kadar geriledi.

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Kaynak: Haber Merkezi