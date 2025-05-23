Son Bir Haftada 172 Binden Fazla Kişi Gazze'den Kovuldu

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlara ilişkin X hesabından bir açıklama yaptı. Gazze'de tekrarlanan ve yaygın yerinden edilmelerin sürdüğü bildirilen paylaşımda, "18 Mart'taki ateşkesin son bulmasının ardından yaklaşık 610 bin kişi şiddetten veya yerinden edilme emirlerinden kaçtı. Ailelerin şimdi yardıma ihtiyacı var" denildi.

Paylaşımda, son 24 saatte 10 binden, son bir haftada ise 172 binden fazla kişinin yerinden edildiği kaydedilerek, acilen "ilkeli insani erişim" çağrısı yapıldı.

GAZZELİLERE GÖÇ DAYATMASI

İsrail ordusu, 18 Mayıs'ta Gazze'deki işgali kalıcı hale getirmek için kara saldırılarını genişletmişti. İşgallerin yanı sıra İsrail ordusu hemen hemen her gün yayımladığı "tahliye emirleriyle" Gazze'deki Filistinlileri göçe zorluyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de halk 7 Ekim 2023'ten bu yana defalarca zorla yerinden edildi ve edilmeye devam ediyor. Başbakan Binyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada, Gazze'nin tamamını işgal etmeyi amaçladıklarını söylemişti.

Kaynak: AA