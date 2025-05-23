Titan Denizaltı Faciasında Şoke Eden Görüntü! İlk Kez Ortaya Çıktı, Eşi Her Şeyi Görmüş

İki yıl önce Titanik'in enkazını görmek için dalış yaparken patlayan denizaltı Titan ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Oceangate'in CEO'su Stockton Rush'ın eşi Wende Rush'ın patlamaya şahit olduğunu ancak bunu anlamadığı anlaşıldı.

Titan Denizaltı Faciasında Şoke Eden Görüntü! İlk Kez Ortaya Çıktı, Eşi Her Şeyi Görmüş

Kanada'nın Newfoundland açıklarında 18 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen denizaltı faciası dünya gündemine oturdu. Titanik gemisinin enkazına inmek için 5 kişinin dalış yaptığı Oceangate'in Titan denizaltısının kaybolduğu ve ardından bir patlama yaşandığı öğrenildi. Denizaltıda Oceangate'in CEO'su Stockton Rush, Fransız kaşif ve Titanik uzmanı Paul-Henri Nargeolet, İngiliz iş insanı Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Shahzada Dawood ve oğlu Süleyman bulunuyordu.

Titan Denizaltı Faciasında Şoke Eden Görüntü! İlk Kez Ortaya Çıktı, Eşi Her Şeyi Görmüş - Resim : 1

Denizaltının destek gemisinde kaydedilen görüntüler ise patlama anını ilk kez ortaya çıkardı. 5 kişinin de hayatını kaybettiği facianın üzerinden 2 yıl geçerken, paylaşılan yeni görüntüler Oceangate'in CEO'su Rush'ın eşi ve aynı zamanda şirkette üst düzey görevli olan Wendy Rush'ın da olaya karadan tanık olduğunu gösterdi.

Titan Denizaltı Faciasında Şoke Eden Görüntü! İlk Kez Ortaya Çıktı, Eşi Her Şeyi Görmüş - Resim : 2

'BU PATLAMA DA NE?'

Paylaşılan görüntülerde, denizaltının hareketlerini takip eden Wendy Rush, ardından bir patlama sesi duyuyor. Bu patlamanın denizaltının patlaması olduğunu anlamayan kadın gülümseyerek, yanında bulunan kişilere "Bu patlama sesi de neydi" diye soruyor.

Kapı çarpması gibi duyulan sesten yalnızca birkaç dakika sonra ise Titan'ın derinliklere indiği belirtildi. Wendy Rush, bu bilginin rutin olduğunu tahmin etse de aslında Titan'ın batmaya başlamasının bu sırada yaşandığı anlaşıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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