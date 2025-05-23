Husiler: Bir Günde Üç Kez Ben Gurion Havalimanı'nı Vurduk

Yemen’deki Husiler, son 24 saat içinde, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı’nı üçüncü kez hipersonik balistik füzeyle vurduklarını bildirdi.

Husiler: Bir Günde Üç Kez Ben Gurion Havalimanı'nı Vurduk

Yemen’deki Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, “Yemen Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı füze kuvvetleri, İsrail’in Ben Gurion olarak isimlendirdiği işgal altındaki Yafa (Tel Aviv) bölgesinde bulunan Lid (Lod) Havalimanı'na hipersonik balistik füzeyle nitelikli bir operasyon düzenledi" diye konuştu.

Seri, operasyonun uçak seferlerini durdurması ve İsraillilerin sığınaklara kaçmasını sağlayarak başarıya ulaştığına dikkati çekerek, bu saldırıların, İsrail saldırıları altındaki Filistin halkına ve direnişine destek amacıyla düzenlendiğini bildirdi.

Husilerin bu açıklaması, İsrail’in Yemen’den gelen bir füzeyi engellediğini iddia etmesinden kısa bir sonra gelmiş oldu. Tel Aviv, dün sabah şafak vaktinden bu yana Yemen'den fırlatılan füzelerin engellendiğine dair üçüncü duyurusunu yapmış oldu.

NE OLMUŞTU?

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları karşısında İsrail'in dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'nın güvenli olmadığını açıklamış, havayolu şirketlerine burayı kullanmamaları uyarısı yayınlamıştı.

Aynı şekilde, Husiler, 20 Mayıs'ta İsrail'in Akdeniz'deki Hayfa Limanı'nı "ablukaya alacaklarını" açıklamıştı.

Yemen'deki Husiler, 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu. Bu tarihten itibaren uluslararası hava yolu şirketleri, İsrail'e uçuşlarını askıya almaya devam ediyor.

ABD, mart ayından itibaren Yemen'de Husilere yönelik saldırılara başladığını duyurmuştu. Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, 6 Mayıs'ta ABD ile Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı'nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes sağlandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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