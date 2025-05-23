İsrail'den Gazze’de Katliam! 50 Kişi Nerede?

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, bir yazılı açıklama yaparak, İsrail savaş uçaklarının Cibaliya beldesinde dört katlı bir binayı hedef alarak yerle bir ettiğini bildirdi. Açıklamada, İsrail’in korkunç bir katliam yaptığına dikkat çekilerek, şu ana kadar arama kurtarma ekiplerinin 4 kişinin cansız bedeni ile 6 yaralıyı enkaz altından çıkarabildiği belirtildi.

Dört katlı binanın enkazı altında hala 50’den fazla kişinin ölü ya da yaralı şekilde olduğu ifade edilen açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının ekipman eksikliği nedeniyle yürütülemediği ifade edildi.

Hastane kaynakları AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının dün gece Cibaliya beldesindeki Derdune ailesine ait binayı hedef aldığı ve en az 6 Filistinlinin hayatını kaybettiğini aktarmıştı.

ORDU HAREKETE GEÇTİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 613 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 156 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 762'ye, yaralıların sayısı da 122 bin 197'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA