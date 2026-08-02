Hürmüz İçin Kritik Süreç: İran'dan 'Müzakerelerde Son Aşamadayız' Mesajı

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen müzakerelerde son aşamaya gelindiğini açıkladı.

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Hürmüz İçin Kritik Süreç: İran'dan 'Müzakerelerde Son Aşamadayız' Mesajı
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İran resmi haber ajansı İRNA'ya göre Arakçi, Umman ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını duyurdu.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de Hürmüz Boğazı’nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını söyleyerek, "İran ile Umman arasındaki müzakereler sonuçlandırılma aşamasında olup, son safhasına geçmektedir. İran ile Umman arasındaki görüşmeler iki taraflıdır ve diğer tarafı ilgilendirmiyor" ifadesini kullandı.

Bekayi, ülkesinin, ABD'nin tehditleri karşısında pozisyon değiştirmeyeceğine atıf yaparak, "ABD'liler eğer maceracılık peşinde koşarsa kesin bir cevap alırlar" dedi.

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Kaynak: AA

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