Hükümetinin İstifasını Veren Paşinyan Yeniden Başbakan Olarak Atandı

Ermenistan'da yeni seçilen parlamentonun ilk oturumunun başlamasıyla hükümetin istifasını sunan Nikol Paşinyan yeniden başbakan olarak atandı.

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Hükümetinin İstifasını Veren Paşinyan Yeniden Başbakan Olarak Atandı
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bugün sanal medya hesabından yaptığı canlı yayında, hükümetin istifa ettiğini duyurdu.

İLK OTURUMDA HÜKÜMETİYLE İSTİFASINI SUNDU

Paşinyan, Ulusal Meclis'in 9’uncu döneminin ilk oturumunun başladığını, Ermenistan Anayasası'nın ilgili maddesi uyarınca hükümetin, Ulusal Meclis'in ilk oturumunun yapıldığı gün Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan'a istifasını sunduğunu belirtti. Anayasa gereği Cumhurbaşkanı Haçaturyan'ın hükümetin istifasını kabul edeceğini söyleyen Paşinyan, yeni hükümet kuruluncaya kadar mevcut hükümet üyelerinin görevlerini sürdüreceğini, yeni seçilen Ulusal Meclis'in görev süresinin başlamasının ardından parlamentodaki çoğunluğun aday gösterdiği kişinin başbakan olarak atanacağını kaydetti.

İSTİFASI KABUL EDİLDİ, YENİDEN BAŞBAKAN OLARAK ATANDI

Paşinyan, parlamento çoğunluğunun, bugün başbakan adayını sunacağını vurgulayarak, daha sonra atamanın yapılacağını ifade etti. Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnamede hükümetin istifasının kabul edildiği aktarıldı. Yayımlanan bir diğer kararnamede ise Paşinyan'ın yeniden başbakan olarak atandığı açıklandı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Hükümeti İstifa EttiErmenistan Başbakanı Paşinyan ve Hükümeti İstifa EttiDünya

Kaynak: DHA

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Hükümeti İstifa Etti Ermenistan Başbakanı Paşinyan İstifa Etti
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