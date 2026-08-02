Yeni Zelanda'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şu ana dek can ve mal kaybı bildirimi yapılmadı.

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Yeni Zelanda'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Yeni Zelanda'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesinde yer alan Hicks Körfezi'nin 14 kilometre güneyinde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Yaklaşık 52,8 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: DHA

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