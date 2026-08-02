Yeni Zelanda'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem
Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası açıklarında 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şu ana dek can ve mal kaybı bildirimi yapılmadı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Yeni Zelanda'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
CAN VE MAL KAYBI YOK
Kuzey Adası'ndaki Gisborne bölgesinde yer alan Hicks Körfezi'nin 14 kilometre güneyinde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Yaklaşık 52,8 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: